 Новый министр финансов распределил обязанности среди своих заместителей

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

Так, в должности первого заместителя министра Денис Улютин будет отвечать за межбюджетные отношения (государственный и местные бюджеты), финансирование безопасности и обороны, органов прокуратуры и отдельных правоохранительных органов, выполнение национальных программ сотрудничества Украина-НАТО.

Роман Ермоличев, который до назначения возглавлял Департамент расходов бюджета гуманитарной сферы, в качестве заместителя продолжит отвечать за гуманитарную сферу, а также расходы социальной сферы и органов власти.

Читайте также: Минфин рассчитывает направить $5 миллиардов от МВФ в госбюджет, – министр

Василий Шкураков в дальнейшем будет отвечать за формирование и реализацию долговой политики, создание системы управления фискальными рисками, поступления в государственный бюджет от государственных предприятий.

К полномочиям Юрия Гелетия отнесены сферы финансовой политики, международных финансовых проектов, пробирного контроля и лотерей.

Светлана Воробей будет отвечать за формирование и реализацию налоговой и таможенных политик, а также верификацию государственных выплат.

Как сообщалось, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада назначила Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения, уволив с этих должностей Игоря Уманского и Илью Емца после неполного месяца работы.