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 Морская администрация объявила конкурс на должность главы "Госгидрографии"

Государственная служба морского и речного транспорта (Морадминистрация) Украины объявила конкурс на должность главы государственного учреждения (ГУ) "Госгидрография".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Документы на участие в конкурсе будут приниматься до 18:00 5 мая 2020 года. Проведение конкурса запланировано с 6 по 21 мая 2020 года.

От претендента требуется: гражданство Украины, свободное владение украинским языком, преимуществом также может быть владение одним из официальных языков IMO на уровне не ниже В1 (необходим сертификат подтверждения соответствующего языкового уровня).

Кроме того, требования к кандидатам включают наличие второго (магистерского) уровня высшего образования по специальности в области морского и речного транспорта (преимуществом также будет наличие магистерского уровня высшего образования в области менеджмента или бизнес-администрирования), опыт работы в данной сфере, в том числе опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет. Управление коллективами (от 500 человек) не менее трех лет может быть преимуществом.

Как сообщалось, Морадминистрация Украины в феврале 2020 года уволила с должности главу государственного учреждения "Госгидрография" Александра Щипцова. И.о. главы "Госгидрографии" назначен Дмитрий Падакин.

"Госгидрография" является правопреемником Центрального, Керченского, Николаевского, Одесского и Севастопольского государственных гидрографических предприятий; научно-исследовательского центра "Укрморкартография". Является научно-производственным комплексом, основанным на государственной собственности, входит в сферу управления Мининфраструктуры Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187274
 
 
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