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 Нардепы подали более 16 тысяч правок к "антиКоломойскому" закону. ИНФОГРАФИКА

Нардеп партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк сообщил, что лидерами по количеству поданных правок к "антиКоломойскому" законопроекту являются нардепы Антон Поляков и Виктор Бондарь.

Об этом Железняк написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

Всего 28 нардепов подали к законопроекту 16 тысяч 381 поправку.

Всего больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов:

1) Антон Поляков (внефракционный, был исключен из "Слуги народа") — 6033;

2) Виктор Бондарь (сопредседатель группы "За будущее") — 1911;

3) Дмитрий Чорный ("Слуга народа") — 1781;

4) Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") — 1689;

5) Олег Дунда (Слуга народа) — 1656;

6) Сергей Демченко (Слуга народа) — 1463;

7) Александр Дубинский (Слуга народа) — 1199.

Нардепы подали более 16 тысяч правок к антиКоломойскому закону 01

Отметим, к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" было подано около 4,2 тыс. поправок, парламент рассматривал их почти 2 месяца.

Читайте также: "Приватбанк" подал иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 миллиарда на Кипре

Как сообщалось, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". Принятие закона является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187261
 
 
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Это называется саботаж работы парламента, Беня отдал приказ своей купленной шобле любыми путями затягивать принятие закона.
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Всех кто подал более 1000 правок к небольшому закону нужно лишать мандата, уверен там не правки а просто издевательство и в большинстве одинаковые. Переставил слово, вот уже и новая правка.
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Приблизно таке було і в Німеччині. До 1933 - го року...
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То есть клоун со своей труппой монобольшинства вообще уже страну не контролирует.. Такой вывод получается..
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У президента нет такой функции как контролировать страну.
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Если такое количество поправок от одного депутата и им подобным,То они в зале парламента,с организацией туалета, обязаны работать по 24ч. не выходя оттуда и не взирая на кароновирус. Т.Е. похоже как на войне.Вот тогда мы и убедимся, кто есть честным перед народом и на сколько весомы ваши правки.На это у вас кишка слаба,а бла,бла,бла явная ваша хитрож... Горе наши служители.Вас только надо лечить практикой.Разгонять вас всех надо и это очевидно,причём без права баллотироваться. Но президент у нас мало дееспособный,сильно любящий себя,сильно ранимый,а отсюда много самодурства и щит ермака пока усиленно пытается защитить свиту*короля.* и он в ближайшее время навряд ли пойдёт на это.Уродливый цирк,увы продолжается.
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Клоун не управляет страной, даже при монобольшинстве.
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Чистої води саботаж законопроєкта. Цікаво, скільки коштує одна "поправка"?
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Как говорил один эврейчик который недавно вернулся в Украину: а что? всё по закону! докажите что так нельзя...
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Все так було задумано і домовлено цими двома жи.ами Зеленським і Коломойським. Головна мета - закон про дерибан Українських чорноземів досягнута. А прикриття - типа "боротьба з олігархами" - була команда Закон прийміть, а потім штампуйте "поправки" до закінчення каденції.
Так виглядає, що треба відкопувати дідівський "Шмайсер"...
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