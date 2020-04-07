 Нардепы подали более 16 тысяч правок к "антиКоломойскому" закону. ИНФОГРАФИКА

Об этом Железняк написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

Всего 28 нардепов подали к законопроекту 16 тысяч 381 поправку.

Всего больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов:

1) Антон Поляков (внефракционный, был исключен из "Слуги народа") — 6033;

2) Виктор Бондарь (сопредседатель группы "За будущее") — 1911;

3) Дмитрий Чорный ("Слуга народа") — 1781;

4) Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") — 1689;

5) Олег Дунда (Слуга народа) — 1656;

6) Сергей Демченко (Слуга народа) — 1463;

7) Александр Дубинский (Слуга народа) — 1199.

Отметим, к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" было подано около 4,2 тыс. поправок, парламент рассматривал их почти 2 месяца.

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Как сообщалось, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". Принятие закона является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон