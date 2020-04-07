 Нардепы подали более 16 тысяч правок к "антиКоломойскому" закону. ИНФОГРАФИКА

Об этом Железняк написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
Всего 28 нардепов подали к законопроекту 16 тысяч 381 поправку.
Всего больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов:
1) Антон Поляков (внефракционный, был исключен из "Слуги народа") — 6033;
2) Виктор Бондарь (сопредседатель группы "За будущее") — 1911;
3) Дмитрий Чорный ("Слуга народа") — 1781;
4) Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") — 1689;
5) Олег Дунда (Слуга народа) — 1656;
6) Сергей Демченко (Слуга народа) — 1463;
7) Александр Дубинский (Слуга народа) — 1199.
Отметим, к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" было подано около 4,2 тыс. поправок, парламент рассматривал их почти 2 месяца.
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Как сообщалось, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". Принятие закона является ключевым требованием МВФ.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон
Так виглядає, що треба відкопувати дідівський "Шмайсер"...