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Все про:Боголюбов (138) Коломойский (1105) Приватбанк (1122)

 Коломойский не смог обжаловать юрисдикцию суда Англии в деле по иску "Приватбанка"

Верховный суд Соединенного Королевства Великобритания подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск "Приватбанка" против бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и шестью компаниями, зарегистрированными в Англии и Британских Виргинских островах, о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года, и которым было подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск "Приватбанка" касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц", – сказано в сообщении.

Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано "поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент".

Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные "Приватбанком" в связи с их неудачными ходатайствами.

"Таким образом, у Коломойского, Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более $3 млрд, которые требуются в производствах", – сообщает "Приватбанк".

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Как сообщалось, национализированный в декабре 2016 года "Приватбанк" спустя год подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также предположительно связанных с ними британских компаний, и добился предписания суда о всемирном аресте их активов на сумму свыше $2,5 млрд.

Однако Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал иск несоответствующим его юрисдикции, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь к производству Коломойского и Боголюбова. Банк обжаловал это решение, и апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года стал на его сторону. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по сути.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (а с учетом процентов – $3 млрд), как заявлено в исковых требованиях. Коломойский и Боголюбов пытались обжаловать это решение в Верховном суде.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187259
 
   
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 Топ комментарии
 
Это какая-то дикость, что один аферист, финансовый мошенник, держит в заложниках 30 с гаком миллионов украинцев, угрожая дефолтом и крайней нищетой. И о, парадокс, его не берет даже насморк!
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СПАСИБО 73% "гениальных" избирателей, проголосовавших за этого клоуна-афериста. Минимум половина из этих " гениев" сегодня сами себе боятся признаться о своем фатальном выборе.
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....сколько клубочку не виться...
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Это какая-то дикость, что один аферист, финансовый мошенник, держит в заложниках 30 с гаком миллионов украинцев, угрожая дефолтом и крайней нищетой. И о, парадокс, его не берет даже насморк!
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Какого именно финансового мошенника вы имели в виду?
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А почему один? Уже застрелен кучма? Убит ахметов? Или насмерть подавился чёрной икрой фирташ? Имя им легион, включая вашего работодателя пинчука. Коломойский не смог обжаловать юрисдикцию английского суда в деле по иску "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 960
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СПАСИБО 73% "гениальных" избирателей, проголосовавших за этого клоуна-афериста. Минимум половина из этих " гениев" сегодня сами себе боятся признаться о своем фатальном выборе.
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Кредель, текст читал? Или решил поплакаться за Петю?
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А дехто стверджував, що для коломойши не існує неможливого. А виявляється закони і їх дотримання в цивілізованих країнах і наше бананове кривосуддя у формі дишла, речі абсолютно не співставні.
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Вот я и говорю , что закон о Земле Украинской надо отменять , всех кто голосовал ,за , к уголовной ответственности . Коломойский не смог обжаловать юрисдикцию английского суда в деле по иску "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1092 С начала должна быть Судебная система и прокуратура, как в Лондоне , а потом принимать закон о земле Коломойский не смог обжаловать юрисдикцию английского суда в деле по иску "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 5556
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Яша, ты таки говоришь. Но глупости .
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Странно, в Лондоне сделали глупость. Почему то простые решения вами воспринимаются как глупость.
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Що ви панькаєтесь з цим захисником інтересів народу.Повістка і в АТО.Там БАНКи які хочеш-з тушонкою і згущонкою.Ніхто не відбере.
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Сейчас ***** каламойского (дубинский) начнёт вещать, что каламойского могут судить только Украинские суды ибо только они самые честные и справедливые по отношению к ворам...
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Как эта паскуда заколебал уже весь украинский народ, ну почему его не сдадут в США?
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А мне нравится, что не Печерский суд будет судить.
Надеюсь, что в Англии судьи будут на стороне правосудия.
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Паразит сам превратился в лоха.Когда за него взялись независимые люди. Куда и ум делся. А может его и не было ? Может это только украинцы такие дураки ?
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Бриты есть бриты, взяли и ушатали пархатого веслом по горбу.
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в сша ждут беню чтоб посадить. там закон для всех. наши не выдают его но просят сша помогать делать Украину более правовой державой КАК ЗВУЧИТ? мне кажется, абсурдно
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