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 Украине достаточно закачать 3 миллиарда кубометров газа для отопительного сезона, – Оператор ГТС

По мнению главы Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, Украине необходимо закачать в газохранилища около 3 миллиардов кубометров для следующего отопительного сезона.

Об этом Макогон написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"С такими переходящими запасами газа для стабильного прохождения следующего отопительного сезона потребуется закачать дополнительно 2-3 млрд кубометров", – заявил Макогон.

При этом он обратил внимание, что открытым вопросом остается: кто будет создавать этот запас газа в ПХГ?

"Сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму. Исторически его создавал "Нафтогаз", но будет ли он его создавать после отмены ПСО в этом году?", – написал он.

По мнению Макогона, нужно срочно вносить изменения в соответствующее постановление Кабинета министров.

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Как сообщалось, по состоянию на 31 марта в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находилось 15,9 млрд кубометров топлива, что на 80% больше, чем на отчетную дату годом ранее. 

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд куб. м.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187252
 
 
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Потрібно скористатися ситуацією, коли ціни на газ падуть з кожним днем і закачати повні сховища.
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