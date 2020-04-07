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 Мировые цены на золото выросли до максимумов за 8 лет

Цена золота подскочила до максимума почти за восемь лет на фоне сохраняющихся опасений в отношении последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Поддержку стоимости драгметалла во вторник также оказывает ослабление доллара США: долларовый индекс ICE опустился в ходе торгов на 0,5%, пишет Dow Jones. Снижение курса доллара делает более дешевыми и, соответственно, интересными для международных покупателей сырьевые товары, стоимость которых выражается в американской валюте.

Июньские фьючерсы на золото в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник подорожали на 1%, до $1711,4 за унцию, что является максимумом с конца 2012 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187246
 
 
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