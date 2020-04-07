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 В Украине выявлено более 1460 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая", - говорится в сообщении.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187226
 
 
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