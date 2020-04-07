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 Нацполиция составила 192 админпротокола за нарушение карантина

Сотрудники Национальной полиции составили 192 административных протокола за нарушение карантинных мероприятий, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам Фацевича в свяжи с ужесточением карантинных мероприятий в Украине к охране общественного порядка привлечены 22 000 правоохранителей.

"Это пешие и автомобильные наряды, это несение службы на проверочных пунктах, охрана лечебных учреждений и мест обсервации. Полицейские продолжают проводить превентивную работу и разъясняют гражданам нормы постановления Кабинета министров Украины о новых ограничительных мероприятиях на период карантина. В то же время сегодня составлено 192 административных протокола за нарушение карантина", - отметил Фацевич

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. Так, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок.

"За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф - от 17 до 34 тысяч гривен ", - подытожил заместитель главы Нацполиции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187221
 
 
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