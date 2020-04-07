 США официально обвинили РФ в подкупе чиновников ФИФА для проведения чемпионата мира по футболу

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Нынешние официальные обвинения - первые, в которых утверждается, что Россия и Катар получили право проведения Чемпионатов мира по футболу, подкупив чиновников ФИФА.

Согласно обвинительному заключению, бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер получил от России $5 млн через сеть подставных компаний. Часть этих средств выплатили американские фирмы, представлявшие интересы России во время подготовки к чемпионату мира.

Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро обвиняется в получении миллиона долларов за голосование за предоставление России права проведения чемпионата. Аргентинцу Хулио Грондоне, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре предъявлены обвинения в получении взяток от Катара.

Процессу голосования в 2010 году, в результате которого Россия и Катар получили право на проведение Кубков мира по футболу сопутствовала серия скандалов и расследований. Россия одержала тогда верх в противостоянии с Англией, Нидерландами-Бельгией и Испанией-Португалией, которые намеревались проводить чемпионаты совместно. Катар взял верх над Соединенными Штатами.

Эти результаты сразу же вызвали подозрения. Больше половины участников голосований, в том числе президент ФИФА Сепп Блаттер стали объектами различных обвинений. Блаттер впоследствии был отстранен от должности президента после расследования, проведенного комитетом ФИФА по этическим вопросам. Некоторые из них стали объектами обвинений по делам о продаже прав на трансляцию игр чемпионата и были вынуждены уйти в отставку.