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 На границе Львовской области поставят 14 постов для проверки температуры въезжающих

На границах Львовской области с пятью соседними областями установят 14 стационарных постов, где путешествующим будут измерять температуру, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным пресс-службы, такое решение было принято сегодня на областной комиссии по ТЭБ и ЧС. Когда именно начнут устанавливать посты и места их дислокации в сообщении не указывают.

Также комиссия предписала департаменту социальной защиты Львовской ОГА предпринять дополнительные меры для нахождения и обслуживания одиноких лиц среди жителей области преклонного возраста, лиц, находящихся на самоизоляции и организовать надлежащее социальное сопровождение.

По данным Львовской ОГА, на данный момент в области зафиксировано 27 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. 72 человека с подозрением на заболевание Covid-19 находятся в областной инфекционной больнице. 7 пациентов в тяжелом состоянии, двое находятся на ИВЛ. Один пациент умер и трое вылечились.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187210
 
 
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