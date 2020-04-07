 Китай выделит $1,2 миллиарда на проекты по производству водорода

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Nasdaq.com.

На долю промышленной провинции Хэбэй приходится четверть китайских сталелитейных мощностей. Поэтому в провинции стараются сделать свою промышленную инфраструктуру менее "загрязнённой", обращая внимание на менее загрязненные сектора с высокой добавленной стоимостью.

В заявлении Комиссии по развитию и реформированию провинции Хэбэй говорится, что особо будет поддерживаться округ Чжанцзякоу, что б он мог принять зимнюю Олимпиаду 2022 года и показать новые разработки.

Этот округ стремится стать водородной столицей Китая, достигнув годовой мощности производства водорода 21 тыс. тонн к 2021 году и 50 тыс. тонн к 2035 году.

21 из 43 проектов, связанных с водородом, которые были одобрены правительством Хэбэя, будет расположен в Чжанцзякоу.

Правительство Хэбэя также заявило, что будет поддерживать сталеплавильный центр Tangshan и Handan для запуска пилотных проектов по потреблению водорода.

HBIS Group, второй по величине производитель стали в Китае, в ноябре прошлого года подписал Меморандум о взаимопонимании (MoU) с итальянской горнодобывающей сервисной компанией Tenova Group, чтобы построить первый в мире демонстрационный проект по водородной металлургии с производственной мощностью 1,2 млн тонн.

HBIS планирует создать в Ханьдане проект по производству 3 тонн водорода из коксового газа и 380 тонн сжиженного природного газа путем обильного процесса охлаждения в день. А также запустить четыре станции заправки водородом.

В Хэбэйе также планируют создать пять линий по производству водородных топливных элементов и два проекта по производству автомобилей на водородном топливе.

В заявлении говорится, что правительство провинции призвало городские власти уделять приоритетное внимание документации и ускорить строительство 43 проектов.