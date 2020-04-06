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 Убытки производителей авто превысят $100 миллиардов при продлении карантина до конца апреля

Мировые автоконцерны недосчитаются как минимум $100 млрд выручки, если эпидемическая ситуация в мире не улучшится и компаниям не удастся возобновить работу заводов до конца апреля.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на доклад исследовательской компании AutoAnalysis, которая среди прочего готовит отчеты для Общества производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT), передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В настоящий момент из-за пандемии коронавируса закрыты практически все автомобильные заводы как в Европе, так и в Северной Америке. По прогнозу компании, каждая последующая неделя простоя заводов в Европе обойдется автоиндустрии в 8 млрд евро, а в Северной Америке - в $7,5 млрд. В случае если заводы так и не возобновят работу до 1 мая, компании лишатся потенциальной выручки в размере 66 млрд евро в Европе и $52 млрд в Северной Америке.

Эти цифры основываются на прогнозе по количеству автомобилей, которые могли бы быть проданы в двух регионах за время карантина и закрытия заводов и точек продаж. В общей сложности количество автомобилей, не проданных из-за эпидемии, к концу апреля может достичь 4,6 млн штук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187159
 
 
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