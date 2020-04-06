 Убытки производителей авто превысят $100 миллиардов при продлении карантина до конца апреля

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на доклад исследовательской компании AutoAnalysis, которая среди прочего готовит отчеты для Общества производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT), передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В настоящий момент из-за пандемии коронавируса закрыты практически все автомобильные заводы как в Европе, так и в Северной Америке. По прогнозу компании, каждая последующая неделя простоя заводов в Европе обойдется автоиндустрии в 8 млрд евро, а в Северной Америке - в $7,5 млрд. В случае если заводы так и не возобновят работу до 1 мая, компании лишатся потенциальной выручки в размере 66 млрд евро в Европе и $52 млрд в Северной Америке.

Эти цифры основываются на прогнозе по количеству автомобилей, которые могли бы быть проданы в двух регионах за время карантина и закрытия заводов и точек продаж. В общей сложности количество автомобилей, не проданных из-за эпидемии, к концу апреля может достичь 4,6 млн штук.