 Столичный застройщик через суд получил разрешение для начала строительства высотки в центре Киева

Об этом свидетельствует решение Окружного административного суда Киева от 31 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Как следует из материалов дела, в 2007 году Киевсовет и ООО "Фин-Инвест Менеджмент" заключили договор аренды участка площадью 0,59 га на ул. Старонаводницкая, 42-44 сроком на 10 лет, который они продлили в 2017 году. Этот участок находится в непосредственной близости от охранной (буферной) зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – ансамбля Киево-Печерской Лавры и находится в пределах Центрального исторического ареала.

В декабре 2016 года фирма получила градостроительные условия и ограничения для проектирования на этом участке многофункционального комплекса.

В ноябре 2017 года Минкульт одобрил компании корректировку историко-градостроительного обоснования объекта по ул. Старонаводницкой, 42-44, а в декабре того же года – проектную документацию.

В сентябре 2019 года "Фин-Инвест Менеджмент" обратился к Минкульту за разрешением на проведение земляных работ на ул. Старонаводницкой, 42-44.

Окружной админсуд Киева пришел к выводу, что получив заявление "Фин-Инвест Менеджмент" на получение разрешения на проведение земляных работ по ул. Старонаводницкая, 42-44, Минкультуры было обязано в течение месяца, то есть до 2 октября 2019 года включительно, рассмотреть ее и выдать соответствующее разрешение на проведение земляных работ.

При этом суд отметил, что Минкульт не мог ни в коем случае отказать фирме, поскольку закон "Об охране культурного наследия" и Порядок выдачи разрешений (утвержден постановлением правительства №316 от 2002 года) не предусматривают оснований для отказа в выдаче разрешения на проведение земляных работ в случае обращения заинтересованного лица с соответствующим заявлением. Согласно этим нормативным актам, отметил суд, Минкультуры может отказать в выдаче разрешения только на время проведение археологических разведок, раскопок.

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Как отмечает издание, большая часть участка на ул. Старонаводницкой, 42-44 является территорией общественных зданий и сооружений, что означает, что строительство жилья здесь невозможно. По документам там строится якобы многофункциональный комплекс, хотя на самом деле – многоэтажные жилые дома ЖК Edeldorf.

Собственниками ООО "Фин-Инвест Менеджмент" являются Александр Самолюк и Евгений Семерин.

В марте 2018 года "Фин-Инвест Менеджмент" получил в ГАСИ разрешение на строительные работы. Генподрядчиком на строительстве является ООО "Мостицкий 2", владельцем которого является ПАО НКВИФ "АКУЛА".

ООО "Мостицкий 2" имеет общий телефон (044 594 54 52) с ООО "Едельбург Девелопмент", руководителем которого является экс-глава столичного ГАСИ в 2010-2014 годах Сергей Кучер.

Владельцами "Едельбург Девелопмент" являются "Киевская строительная компания" и кипрская компания Comelia Holdings Ltd.

Владельцами "Киевской строительной компании" являются Ольга Солопов (50%), братья Сергей Левцов (20%) и Валерий Левцов (10%) и Константин Райченко (20%). Константин Райченко и Сергей Левцов в 2006-2008 годах были помощниками Сергея Кучера, который в то время был депутатом Киевсовета.

Ольга Солоп является родственницей Александра Солопа, совладельца ПАО "СК" Арсенал Страхование", который в 2015 году безуспешно баллотировался в Киевсовет по списку "Батькивщины". Он вместе с Валерием Левцовим и Сергеем Кучером являются владельцами ООО "Будгруппроектинвест-6".

Конечным бенефициарным владельцем Comelia Holdings Ltd является Ирина Симончук. Она также является совладельцем ООО "КУА "Инвестиционный дом" вместе с 6 лицами, среди которых Александр Солоп и Екатерина Кучер, мать Сергея Кучера - бывшего главы Киевского ГАСИ. В 2017-2018 годах Кучер сам был совладельцем КУА "Инвестиционный дом".

"Едельбург Девелопмент" строит в Киеве также такие объекты, как: ЖК Edelweiss House на Печерске (ул. Зверинецкая, 72), торговый центр на ул. Нижний Вал, 3-7 и ЖК "Подол Гранд Vintage", и ЖК "Пятый квартал" в партнерстве с компанией Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко на Подоле.

Кроме того, в активе компании такие проекты, как: "ТРЦ на Малышко" в Киеве, ЖК Wellspring и ТРЦ Cherry Mall в г. Вишневое (Киевская обл.), жилые комплексы WAG 115-117 и Aspern Living в Вене (Австрия).