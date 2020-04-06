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 Власти Киева потратили 65 миллионов на камеры для распознавания лиц с измерением температуры

КП "Информатика" КГГА 2 апреля заключило соглашение с ООО "Интевро" о закупке систем дистанционного измерения температуры тела на 64,95 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, коммунальное предприятие заказало 400 специализированных камер термального скрининга с функцией распознавания лица Hikvision DS-2TD1217B-6/PA с лицензией на подключение к серверам HIK Central и монтажным комплектом по 150 тыс. грн за штуку. Кроме того, услуги по монтажу и пусконаладке обойдутся заказчику в 12 тыс. грн на каждую камеру.

Как отмечает издание, в России камеры Hikvision DS-2TD1217B-6/PA продают по 444 тыс. рублей или 156 тыс. грн.

В договоре указано: в связи с острой угрозой распространения опасных вирусных инфекций, в частности COVID-19, возникла необходимость в создании автоматизированной системы выявления возможных потенциальных носителей вирусной инфекции, одним из основных показателей которой является повышение температуры тела.

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Системы должны быть совместимы с оборудованием городского центра обработки данных. При необходимости должно быть предусмотрено использование мощностей серверного оборудования и/или имеющейся инфраструктуры комплексной системы видеонаблюдения Киева. Она построена именно на оборудовании Hikvision (Китай).

Столичным "Интевро" владеет и руководит Владимир Добровольский. Ранее учредителями фирмы были Александр Литвинчук и Валерий Шерстюк, а до того – Валерий Шерстюк и фирма "Зонрек Лимитед" (Кипр) немца Михаэля Бернда Шюллера.

Кипрская Zonrek Limited также владеет российским ООО "Альфаоупен" с Алексеем Кучеруком.

Кроме того, Владимир Добровольский является основателем и директором ООО "ДР Групп".

Коммунальное предприятие "Информатика" во главе с Николаем Пыхтиным является структурным подразделением Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, который сейчас возглавляет Юрий Назаров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187151
 
 
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