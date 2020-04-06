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 "Энергоатом" назначил нового руководителя Запорожской АЭС

Временно исполняющим обязанности генерального директора ОП "Запорожская АЭС" со 2 апреля назначен Юрий Кульба.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

Согласно приведенной в сообщениии биографии, Юрий Кульба окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана по специальности "Энергетические машины и установки".

После окончания учебы в 1984 году начал работу на Запорожской АЭС, где прошел все ступени до заместителя технического директора по эксплуатации - руководителя эксплуатационного подразделения.

С сентября 2011 года был назначен на должность заместителя главного инженера по эксплуатации ОП "Запорожская АЭС". В 2016 году временно исполнял обязанности главного инженера (первого заместителя генерального директора) и генерального директора ОП "Запорожская АЭС".

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Как сообщалось, Кабинет министров 29 марта назначил временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом" гендиректора Запорожской АЭС Петра Котина вместо Павла Павлышина, который возглавлял госкомпанию с конца ноября прошлого года.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин написал заявление об отставке.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 2 марта обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность главы НАЭК, но позднее приостановило его после заявления Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ) о несоответствии условий конкурса законодательству.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187149
 
 
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