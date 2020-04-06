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 Зеленский обсудил с Помпео кредитные гарантии США для Украины

Украина обсуждает возможность получения от США кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики, в дополнение к ресурсам, которые планируется получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины по итогам телефонных пеерговоров президента Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео, передает БизнесЦензор.

Президент также поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом в размере $1,2 млн, а также выразил благодарность за последовательную санкционную политику в отношении России.

Как сообщалось, после Революции Достоинства США предоставили Украине кредитные гарантии общим объемом $3 млрд.

Три выпуска пятилетних евробондов под гарантии США номинальной стоимостью по $1 млрд были размещены в 2014, 2015 и 2016 годах с процентной ставкой до 2% годовых. Первый из этих выпусков уже был погашен в мае 2019 года, срок погашения второго приходится на май 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187146
 
 
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