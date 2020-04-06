 Еврокомиссия готовит меры для помощи сельхозпроизводителям из-за коронавируса

Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддержим наших сельхозпроизводителей в это трудное время, и мы примем и другие меры, чтобы помочь им в зависимости от развития ситуации", - заверила фон дер Ляйен.

По ее словам, помимо помощи, оказанной сезонными рабочими и добровольцами в уборке урожая в этом году, сельхозпроизводители нуждаются в еще большей поддержке.

"Вот почему мы принимаем несколько новых мер. Сегодня мы предоставили им больше времени для подачи просьб о прямых выплатах и о выплатах в рамках (политики) сельского развития. И скоро мы увеличим авансы по этим выплатам", - пообещала фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что будут упрощены некоторые административные процедуры ЕС для сельхозпроизводителей и для национальных администраций стран Евросоюза, так как сегодня "есть более срочные дела, чем заполнять бумаги".

"И мы облегчим предоставление помощи медицинским центрам в сельскохозяйственных зонах благодаря европейским фондам сельского развития", - добавила глава Еврокомиссии.