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 Зеленский анонсировал программу поддержки для малого бизнеса

Власти в ближайшие дни представят программы для поддержки малого и среднего бизнеса во время и после эпидемии коронавируса.

Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, на которой присутствовали представители правительства и банковского сектора, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес – это рабочие места и налоги", – сказал Зеленский.

Согласно сообщению, участники совещания обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас – это как позволить стране дышать и жить в будущем", – цитирует Зеленского пресс-служба.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал банкам установить "кредитные каникулы" для пострадавшего из-за эпидемии коронавируса бизнеса с 1 марта.При этом "кредитные каникулы" не означают приостановки начисления процентов.

Кроме того, НБУ рекомендовал реструктуризировать кредиты тем заемщикам, которые понесли финансовые трудности из-за ограничений, связанных с пандемией, и не способны вовремя обслуживать кредиты. Условия и срок реструктуризации будет определять банк с учетом экономических потребностей заемщика. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187135
 
 
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Это хорошо, но лучше бы "пенсионерам, учителям, даже вороватым медикам"
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неужто моника разрешит таки бене покрасить ТРИ, а не два киоска для малого бизнеса? Зеленский пообещал новую программу поддержки для малого бизнеса - Цензор.НЕТ 2545

хотя да.. как там шмаркля сказалО - "я вам ничего не должен и не обещал!"(с)моника зеленски
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п.с. в Украине президент НЕ занимается экономическими вопросами - для этого есть кабмин и ВР...
Но разве это останавливало клоуна вову от возможности попиарится
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"в Украине президент НЕ занимается экономическими вопросами"
- это да, но читая комментарии сторонников порошка в этом начинаешь

очень сильно сомневаться
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Да уже всех воров посадил! мир наступил! эпоху бедности закончил! теперь за роздачу бизнеса взялся! НЮ НЮ ПРЯМ ВСЕ ЖДЕМ!!
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Найкраща допомога бізнесменам- не перешкоджати.Якщо не маєш конкретики-краще промовчи.
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