 Япония ввела чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом

Об этом в понедельник объявил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе телеобращения к гражданам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

По словам главы правительства, это позволит губернаторам призывать людей оставаться дома, а компаниям – закрыться, но у них не будет полномочий вводить жесткий карантин, как в некоторых других странах. В большинстве случаев наказания за игнорирование рекомендаций не предусмотрено, и основной упор будет делаться на общественное воздействие и уважение к властям.

В соответствии с законом, который был пересмотрен в марте, чтобы учесть ситуацию с коронавирусом, премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь представляет "серьезную опасность" для жизни людей, а ее стремительное распространение может оказать большое негативное влияние на экономику.

Министр экономики Ясутоси Нисимура призвал к спокойствию, заявив, что жителям префектур, где будет объявлено чрезвычайное положение, не нужно уезжать в другие регионы, что может привести к распространению инфекции.

В Японии зарегистрировано более 3500 инфицированных коронавирусом, из которых 85 человек скончались. По сравнению с другими очагами, это не такая большая вспышка, но показатели продолжают расти. Особую тревогу вызывает ситуация в Токио, где зарегистрировано более тысячи случаев инфицирования, включая 83 новых случая в понедельник.

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Как отмечают местные СМИ, на правительство страны оказывалось все большее давление, чтобы оно пошло на этот шаг, хотя Абэ выражал обеспокоенность по поводу слишком поспешных действий, учитывая ограничения на передвижения и бизнес, которые за этим последуют.

Выражая тревогу по поводу большого числа инфицирований, которые остаются невыявленными, губернатор Токио Юрико Коикэ на прошлой неделе дала понять, что она выступает за введение чрезвычайного положения, чтобы помочь ей убедить жителей столицы придерживаться строгих правил социального дистанцирования.