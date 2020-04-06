 Львов ввел проезд в общественном транспорте по спецпропускам

Об этом говорится в сообщении Львовского горсовета, передает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня весь общественный транспорт переходит в режим спецперевозок. Это означает, что в транспорте будут перевозить только определенную категорию граждан - это работники сфер, обеспечивающих жизнедеятельность города. В частности, это работники медицинских учреждений, продуктовых магазинов, банков, сферы энерго- и водообеспечения, работники социальных служб, прокуратуры и других учреждений, предусмотренных постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля № 255", - заявила заместительница городского головы Львова Ирина Маруняк.

Водители и пассажиры спецтранспорта должны быть в средствах личной защиты: респираторах, масках.

В транспорте могут перевозить такое количество пассажиров, сколько сидячих мест в транспорте.

"Также мы обязали руководителей тех учреждений, работники которых могут ездить общественным транспортом, предоставить работникам удостоверения или справки, подтверждающие, что работники работают на данных предприятиях. Если это справка, то она должна быть подписана руководителем и с мокрой печатью. Ответственность за наличие справки несет пассажир. Полиция будет проверять пассажиров общественного транспорта относительно того, они имеют право на проезд, поэтому пассажиры должны предоставить документ, удостоверяющий основание на проезд в транспорте", - рассказала Маруняк.

Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины, в общественном транспорте могут ездить работники учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих:

здравоохранение,

продовольственное обеспечение,

управление и предоставление важнейших государственных услуг,

энергообеспечение,

водоснабжение,

связь и коммуникации,

финансовые и банковские услуги,

функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения,

сферу обороны,

правопорядка и защиты,

объекты критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.

При условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты, в частности, респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспортном средстве, осуществляет регулярные пассажирск кие перевозки на городских маршрутах.

Как сообщила Маруняк, в транспорте будет размещен перечень категорий лиц, которым разрешено ехать в спецмаршрутах. Штраф за нарушение условий карантина от 17 тыс. до 34 тыс. грн.