 Цены на электроэнергию для бизнеса в марте выросли на 9-22%, – "Оператор рынка"

Об этом свидетельствуют данные отчета ГП "Оператор рынка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" (ОЭС) средневзвешенная цена за отчетный период увеличилась на 11,3% – до 1,371 тыс. грн за МВт-ч, в зоне "Бурштынского энергоострова" (БуОс) снизилась на 5,5% – до 1,587 тыс. грн за МВт-ч.

На ВСР цена увеличилась до 1,355 тыс. грн (21,8%) и 1,701 тыс. грн за МВт-ч (24,9%) соответственно.

Объем купли-продажи электроэнергии на обозначенных сегментах рынка по итогам марта составил 4,58 млн МВт-ч, что на 0,2% меньше показателя февраля.

В частности, объем торгов на РСВ в торговой зоне ОЭС снизился на 3,8% – до 3,81 млн МВт-ч, в БуОс увеличился на 5,1% – до 402,38 тыс. МВт-ч.

В свою очередь на ВСР объем торгов по ОЭС увеличился на 56,2% – до 355,463 тыс. МВт-ч, по БуОс – снизился на 55%, до 5,69 тыс. МВт-ч.

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Доля реализованной на РСВ и ВСР электроэнергии в структуре потребления составила 36%. При этом в ОЭС данный показатель равен 34,2%, в БуОс – 77,6%.

Суммарная стоимость отпущенной в марте на РСВ электроэнергии составила 7,04 млрд грн, на ВСР – 589,53 млн грн.

Напомним, объем купли-продажи электрической энергии на рынке РСВ и ВСР в феврале снизился на 17,56% (на 977,2 тыс. МВт-ч) по сравнению с январем (5,57 млн МВТ-ч) – до 4,59 млн МВт-ч.

Средневзвешенная цена на РСВ составила 1,27 тыс. грн МВт-ч, что на 10,78% ниже, чем в январе (1,43 тыс. грн МВт-ч), на ВСР – 1,13 тыс. грн/МВт-ч (-11,88%).