 Бизнес вывел $850 миллионов дивидендов с начала года, – НБУ

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Так, в первом квартале бизнес купил для репатриации дивидендов $771 млн, и с учетом собственной валюты направил на репатриацию дивидендов $848 млн.

При этом в НБУ прогнозируют, что объем репатриации дивидендов в текущем году будет близким к значениям предыдущих лет – на уровне $3,5 млрд.

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Как сообщалось, в 2019 году НБУ снял лимиты на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.

Национальный банк Украины оценивал объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, в 2017 году – $1,8 млрд.