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 Финансы, Транспорт
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 ЕИБ готов выделить еще 200 миллионов евро на обновление городского транспорта в Украине

Европейский инвестиционный банк может профинансировать второй проект обновления городского общественного транспорта в Украине в размере 200 млн евро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ЕИБ, передает БизнесЦензор.

В рамках проекта "Городской общественный транспорт II" общей стоимостью 400 млн евро планируется финансирование в развитие общественного транспорта в крупных и средних городах Украины.

Как сообщалось, первое финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ по проекту "Городской общественный транспорт" было ратифицировано Верховной Радой Украины в апреле 2017 года.

Общая стоимость проекта составила, ориентировочно, 400 млн евро. Проект финансируется за счет привлеченных кредитных средств ЕИБ под государственные гарантии в объеме 200 млн евро сроком до 22 лет с льготным периодом до пяти лет.

Источник софинансирования проекта - средства Европейского банка реконструкции и развития и/или средства местных бюджетов.

В рамках проекта, в частности, в 2018 году было закуплено 167 троллейбусов, в том числе 47 единиц – Одессой, 40 – Кременчугом, 23 троллейбуса поставлены в Днепр, 10 – в Кременчуг, восемь – в Кривой Рог. В 2019 году финансирование предоставлялось, в частности, на закупку троллейбусов Ивано-Франковском, Николаевом, Полтавой.

ЕБРР в мае 2019 года сообщил о намерении предоставить финансирование в размере 250 млн евро на реализацию второго проекта по обновлению инфраструктуры общественного транспорта украинских городов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187124
 
 
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