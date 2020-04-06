 В Киевской области запустили быстрый доступ к онлайн-сервисам для расчетов за газ

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Киевоблгаз Сбут", передает БизнесЦензор.

"В связи с последними событиями разработана быстрая экспресс-регистрация в онлайн сервисе 104.ua, которые пользуются смартфонами. Такой способ максимально упростит процесс передачи показателей и оплаты за потребленный газ, не выходя из дома", – пояснил директор "Киевоблгаз Сбыта" Денис Смоляков.

В компании уточнили, что для этого нужно позвонить в контакт-центр на номер: 044 46 36 104 и назвать свой лицевой счет. После этого "Личный кабинет" потребителя будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента. Логином является номер мобильного телефона потребителя. Достаточно перейти по ссылке, которая будет указана в сообщении, а на сайте ввести логин и пароль.

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Если потребитель природного газа желает зарегистрироваться в личном кабинете на сайте 104.ua через компьютер, ноутбук или мобильный телефон, то подробную инструкцию можно найти по ссылке.

Кроме того, для пользователей Viber разработан чат-бот "7104ua". Он позволяет передавать показания счетчика и оплачивать потребленный природный газ онлайн, а также получить доступ к данным лицевого счета – текущему состоянию расчетов за газ, истории оплат и показаний счетчиков.

Также работает мобильное приложение 104Mobile для мобильных телефонов Android.

Владельцы iPhone могут скачать мобильное приложение 104Mobile Light. С его помощью также можно быстро и удобно оплатить газ и передать показания счетчика.

Напомним, ООО "Киевоблгаз Сбыт" поставляет природный газ 875 тыс. бытовых потребителей, 600 бюджетным учреждениям и до 160 религиозным организациям Киевской области.