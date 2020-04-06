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Все про:Ахметов (974) Тарифы на электроэнергию (771) ДТЭК (684) Войцицкая (14) Новости компаний (1368)

 В Украине растет цена на электроэнергию растет, несмотря на падение цен в Европе, – Войцицкая

В последние дни марта на "рынке на сутки вперед" (РСВ) цена электроэнергии выросла на 22%. А относительно средней цены февраля такой рост составил до 37%. В то же время, в Европе цены на электроэнергию снижались.

Об этом в своей колонке сообщает народный депутат VIII созыва Викторий Войцицкая, передает БизенсЦензор.

Экснардеп ссылается на цифры, приведенные в отчете за март ГП "Оператор Рынка".

"В Европе в связи с экономическим замедлением, снижением спроса и острой конкуренцией на рынке происходило снижение цен практически на все энергоресурсы, включая электроэнергию", - пишет Войцицкая.

Однако в Украине 6 апреля на "рынке на сутки вперед" (РСВ) цена электроэнергии на 35-135% выше, чем в соседних европейских странах.

В Украине растет цена на электроэнергию растет, несмотря на падение цен в Европе, – Войцицкая 01

Еще более показательна ситуация в странах северной Европы, в зоне так называемого Nord Pool. Сравнительно с североевропейскими странами, цены в Украине выше на 700-900%.

В Украине растет цена на электроэнергию растет, несмотря на падение цен в Европе, – Войцицкая 02

Такая ситуация объясняется тем, что в Европе работают высокотехнологичные компании, а также наличием свободного открытого и высококонкурентного рынка.

"Таким образом, агрессивный политический лоббизм ДТЭК Рината Ахметова снова принес ожидаемые и логические результаты: биржевая цена электроэнергии в Украине стала самой высокой в Европе, а может и во всем мире. Первыми это на себе почувствуют небытовые потребители: школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, заводы, фабрики и т.д., - пишет Войцицкая. – Это означает инфляцию, подорожание всех товаров и услуг, снижение конкурентоспособности украинской экономики на внешних рынках. Со временем такое повышение тарифов, безусловно, докатится и до населения".

Напомним, 18 марта Кабмин объявил о введении специальной пошлины на импорт электроэнергии и угля из России в размере 65% с 1 апреля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187120
 
 
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