 В Украине растет цена на электроэнергию растет, несмотря на падение цен в Европе, – Войцицкая

Об этом в своей колонке сообщает народный депутат VIII созыва Викторий Войцицкая, передает БизенсЦензор.

Экснардеп ссылается на цифры, приведенные в отчете за март ГП "Оператор Рынка".

"В Европе в связи с экономическим замедлением, снижением спроса и острой конкуренцией на рынке происходило снижение цен практически на все энергоресурсы, включая электроэнергию", - пишет Войцицкая.

Однако в Украине 6 апреля на "рынке на сутки вперед" (РСВ) цена электроэнергии на 35-135% выше, чем в соседних европейских странах.

Еще более показательна ситуация в странах северной Европы, в зоне так называемого Nord Pool. Сравнительно с североевропейскими странами, цены в Украине выше на 700-900%.

Такая ситуация объясняется тем, что в Европе работают высокотехнологичные компании, а также наличием свободного открытого и высококонкурентного рынка.

"Таким образом, агрессивный политический лоббизм ДТЭК Рината Ахметова снова принес ожидаемые и логические результаты: биржевая цена электроэнергии в Украине стала самой высокой в Европе, а может и во всем мире. Первыми это на себе почувствуют небытовые потребители: школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, заводы, фабрики и т.д., - пишет Войцицкая. – Это означает инфляцию, подорожание всех товаров и услуг, снижение конкурентоспособности украинской экономики на внешних рынках. Со временем такое повышение тарифов, безусловно, докатится и до населения".

Напомним, 18 марта Кабмин объявил о введении специальной пошлины на импорт электроэнергии и угля из России в размере 65% с 1 апреля.