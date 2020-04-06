 Расчеты за доставку газа на Волыни сократились до 74%

Как сообщает пресс-служба АО "Волыньгаз", из-за резкого снижения оплат компании не хватает средств для выполнения всех необходимых работ по обеспечению бесперебойной доставки газа, передает БизнесЦензор.

"Если ситуация в ближайшее время не изменится, потребители не начнут полностью или частично оплачивать доставку газа, средств на финансирование деятельности компании не будет", – подчеркивается в сообщении.

В компании предупреждают, что в таких условиях гарантировать бесперебойную доставку газа потребителям не смогут.

"Верховной Радой было принято решение о временной отмене пени и штрафных санкций за просрочку платежей. Решение было принято, чтобы помочь потребителям, которые остались без дохода, пережить карантин. Мы разделяем такую ​​позицию. К сожалению, некоторые потребители восприняли это как возможность не платить за коммунальные услуги вообще", – отметил коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз.

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В компании напомнили, что средства за доставку являются единственным источником доходов "Волыньгаза". Из них финансируется деятельность аварийно-диспетчерской службы, которая ежедневно 24 часа в сутки 7 дней в неделю ликвидирует утечки газа, а также ремонт газопроводов, обслуживание газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, которые поддерживают необходимое давление в сетях.

"От постоянного выполнения этих работ зависит наличие газа в помещениях потребителей. Для этого необходимо ежедневно заправлять спецтранспорт, закупать необходимые материалы, платить зарплату работникам, платить налоги", – отмечается в сообщении.

Так, лишь с начала года экстренная служба "104" обработала почти 3000 обращений потребителей. Чтобы локализовать утечки газа, по обращениям жителей Волыни, АДС проехала 100 тыс. км. В итоге только на горючее для спецтранспорта, чтобы доехать до потребителей, было потрачено 2 млн грн.

В "Волыньгазе" обращают внимание, что оплатить доставку газа можно онлайн, не выходя из дома. Для этого работает много сервисов: личный кабинет на сайте 104.ua, чат бот "7104ua" в Viber, мобильное приложение 104Mobile и др.