 Нацбанк увеличил расходы на зарплаты сотрудников на 22%

Такие данные приведены в годовом отчете НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Средний размер заработной платы, включая дополнительные выплаты (надбавки, премии, доплаты), по центральному аппарату Нацбанка составляет 36,45 тыс. грн, по Банкнотно-монетному двору – 19,81 тыс. грн", – говорится в документе.

Согласно ему, расходы на заработную плату ведущему управленческому персоналу в 2019 году выросли на 24% – до 36,5 млн грн, из них на вознаграждения членам Совета НБУ было потрачено 12,4 млн грн (по 1,6 млн грн за 12 месяцев работы), что на 17% больше прошлогоднего показателя.

Глава и члены правления Нацбанка за минувший год получили 24,1 млн грн зарплаты, что на 28,2% больше показателя 2018 года, в том числе глава правления – 4,6 млн грн. его первый зам – 4,1 млн грн, члены правления – 3,8-3,9 млн грн.

НБУ уточнил, что средний возраст работающих – 44 года, а средний стаж – 12 лет, и эти показатели последние три года не меняются. В центральном аппарате 53,5% женщин и 46,5% мужчин, тогда как на Банкнотно-монетном дворе – соответственно 33,4% на 66,6%.

Центробанк также добавил, что в структуре персонала доля руководителей в минувшем год снизилась с 10% до 9,1%, а специалистов – выросла с 59% до 60,5%.

В соответствии с отчетом, за минувший год расходы регулятора на обучение персонала выросли на 9,2% – до 5,9 млн грн, из них расходы на обучение за рубежом составили 2,4 млн грн (против 2,3 млн грн в 2018 году).

Нацбанк также указал, что расходы на медосмотры за 2019 год выросли на 5,3% – до 317 млн грн, а на аптечки на 87% – до 104 млн грн.