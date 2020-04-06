 Еврокомиссия не видит оснований для отмены санкций против РФ из-за коронавируса

Об этом на видео-пресс-конференции заявил представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано, комментируя письмо группы депутатов Европарламента к руководству ЕС с просьбой не снимать санкции с РФ под предлогом борьбы с коронавирусом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель Еврокомисии подтвердил, что это письмо было получено, и на него будет дан ответ.

"Санкции, которые направлены против российских компаний и отдельных лиц, связаны с нелегальной аннексией Крыма и Севастополя. Поэтому санкции введены по причине действий, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это значит, что эти санкции не препятствуют России бороться с распространением коронавируса", – констатировал Стано.

Ранее по инициативе делегации Украины в ЕС 19 депутатов Европейского парламента – членов неформальной группы друзей Европейской группы в ЕП – было направлено совместное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю с просьбой не снимать санкции с России под предлогом борьбы с пандемией COVID-19.

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Как сообщалось, ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США не вводили мер, которые препятствовали бы получению препаратов и оборудования для борьбы против коронавируса COVID-19.

Перед этим в своем выступлении на саммите G20 российский президент Владимир Путин призвал пересмотреть применение санкций крупнейшими странами мира.

Путин пояснил такую необходимость пандемией коронавируса, заверив, что предлагает ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовых транзакций для их закупок.