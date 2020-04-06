 В США авиакомпании обязали выплачивать деньги за отмененные рейсы

Об этом говорится в руководстве к обязательным действиям, опубликованным министерством, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Действие документа распространяется на авиакомпании, которые имеют в своем флоте как минимум один самолет с числом мест 30 и более.

"Хотя чрезвычайная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 повлияла на отрасль авиапутешествий, обязательство авиаперевозчиков возвращать пассажирам деньги за отмененные или значительно задержанные рейсы остается без изменений", - говорится в руководстве.

В связи с этим Минтранс будет рассматривать отказ авиакомпаний возвращать деньги как нарушение их обязательств, что может привести к действиям принудительного взыскания.

Возврат билетов только в виде ваучеров или кредитов для будущих бронирований министерство считает нарушением.

"Многие авиакомпании сократили значительное количество рейсов из-за COVID-19. В итоге пассажиры остались с билетами на отмененные или значительно задержанные рейсы и ваучерами, которые нельзя легко использовать", - подчеркнули в Минитрансе.

Ранее похожее руководство для авиакомпаний, обязывающее их проводить возврат билетов деньгами, опубликовала Европейская комиссия. При этом в Канаде возврат только в виде ваучеров для бронирования новых авиабилетов признали законным.