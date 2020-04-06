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 Минюст упростил доступ к реестру обременений движимого имущества

Министерство юстиции упростило доступ для граждан к информации из Государственного реестра обременений движимого имущества.

Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Отныне при использовании данного сервиса пользователи могут не тратить время на авторизацию с помощью электронной цифровой подписи", – пояснил чиновник.

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Заместитель министра также сообщил, что сделан первый шаг к внедрению модуля мониторинга рисков в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

"Сегодня сотрудники Министерства юстиции и его территориальных органов уже могут получать информацию по операциям, отмененным государственными регистраторами. Это позволит оперативно выявлять незаконные манипуляции в реестре, нарушающие права владельцев, и принимать соответствующие меры к нарушителям", – отметил Горовец.

Замминистра добавил, что до мая этого года планируется ввести отслеживание информации о правах собственности, которые просуществовали менее суток и регистрация которых имеет определенные признаки незаконности, а также обеспечить возможность регистрации права доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187093
 
 
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