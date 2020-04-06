 Нацбанк смягчил ряд требований к банкам из-за введения карантина

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №46 от 3 апреля и уже вступили в силу, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, на период действия карантина и ограничительных мероприятий, Национальный банк разрешил руководителям и кандидатам на руководящие должности банков и небанковских финансовых учреждений не проходить тестирование. Проведение собеседований с кандидатами будет осуществляться средствами видеосвязи.

Кроме того, на этот период банкам, небанковским финансовым учреждениям и другим лицам разрешается не представлять в НБУ документы на бумажных носителях при условии их представления в электронном виде по электронной почте с наложением на них квалифицированной электронной подписи.

Также Национальный банк продлил сроки введения требований положения № 97 "Об организации процесса управления проблемными активами в банках".

В частности, на шесть месяцев продлен срок разработки и утверждения банками стратегии управления проблемными активами и оперативного плана.

В то же время, от банков требуется в срок до 30 апреля разработать план работы с неработающими активами и взысканным имуществом, признанными банком по состоянию на 1 марта. В целом конечный срок полного внедрения требований этого положения продлен до 30 ноября.

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Кроме того, НБУ продлил на четыре месяца срок введения банковскими группами декларации подверженности рискам, предусмотренной требованиями постановления №64 "Об утверждении Положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах".

В части выполнения требований Положения о планах возобновления деятельности банков Украины и банковских групп, утвержденного постановлением №95, Нацбанк разрешил банкам в 2020 году применять только один стресс-сценарий вместо трех. Этот стресс-сценарий должен предусматривать длительный негативный экономический эффект распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

При этом для банков, не имеющих статуса системно важного банка, продлен конечный срок подачи планов восстановления деятельности с 1 октября до 20 декабря 2020 года.