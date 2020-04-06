[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.15 29.12
 Транспорт
  447  0
Все про:грузы (563) порт (750) рекорд (51) Южный (99)

 В порту "Пивденный" зафиксирован рекорд по перевалке грузов

Портовые операторы порта "Пивденный" в марте 2020 года перевалили более 5,5 млн тонн. Этот показатель превысил предыдущий абсолютный рекорд месячной перевалки, установленный в августе 2019 года, на 3,7% или почти на 200 тыс. тонн.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на администрацию морского порта "Пивденный", передает БизнесЦензор.

Всего за январь-март 2020 года портовые операторы порта "Пивденный" обработали 15 млн тонн грузов.

В основном это руда, уголь и зерновые: их доля составляет 79,3% общего грузооборота.

Как сообщалось, госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" в марте 2020 года перевалило 1,78 млн тонн грузов, что превышает предыдущий абсолютный рекорд месячной перевалки – 1,65 млн тонн в марте 2014 года – на 127,2 тыс. тонн.

"Южный" поясняет, что значительное опережение произошло за счет обработки экспортных грузов. Объем экспорта вырос почти вдвое до 1,33 млн тонн по сравнению с мартом 2019 года (713,4 тыс. тонн). Руда составляет 91,8% объема экспортных грузов.

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия – 15,1 млн. тонн.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187086
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 карантин коронавирус нефть
 
 
 
 
 
 вверх