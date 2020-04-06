 В порту "Пивденный" зафиксирован рекорд по перевалке грузов

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на администрацию морского порта "Пивденный", передает БизнесЦензор.

Всего за январь-март 2020 года портовые операторы порта "Пивденный" обработали 15 млн тонн грузов.

В основном это руда, уголь и зерновые: их доля составляет 79,3% общего грузооборота.

Как сообщалось, госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" в марте 2020 года перевалило 1,78 млн тонн грузов, что превышает предыдущий абсолютный рекорд месячной перевалки – 1,65 млн тонн в марте 2014 года – на 127,2 тыс. тонн.

"Южный" поясняет, что значительное опережение произошло за счет обработки экспортных грузов. Объем экспорта вырос почти вдвое до 1,33 млн тонн по сравнению с мартом 2019 года (713,4 тыс. тонн). Руда составляет 91,8% объема экспортных грузов.

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия – 15,1 млн. тонн.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.