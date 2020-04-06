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Все про:Аргентина (26) госдолг (492) МВФ (1139) реструктуризация (176)

 Аргентина приостановит выплаты по внутреннему долгу на $10 миллиардов

Аргентина планирует отложить выплаты по облигациям внутреннего займа в долларе США на сумму до $10 млрд до конца года.

Как сообщили в правительстве страны, это решение не затронет примерно $70 млрд внешнего долга, которые в настоящее время являются предметом переговоров о реструктуризации с международными кредиторами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Правительство Аргентины заявило ранее, что намерено реструктурировать долг в иностранной валюте на сумму $83 млрд как по международному, так и по местному праву с целью избежать суверенного дефолта.

Как отмечает агентство, решение о заморозке платежей по долгам, сделанным по условиям местного законодательства, может помочь Аргентине расплатиться по обязательствам, принятым по международному праву.

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Как сообщалось, правительство Аргентины во главе с Альберто Фернандесом, приступившее к работе в декабре 2019 года, пообещало реструктуризировать госдолг, который существенно увеличился при предыдущем правительстве.

Эти планы поддержал Международный валютный фонд (МВФ), коорый считает неприемлемой долговую нагрузку Аргентины и предупредил, что частным кредиторам придется внести "существенный вклад", чтобы помочь стране справиться с долговым кризисом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187085
 
 
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