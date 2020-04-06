 Аргентина приостановит выплаты по внутреннему долгу на $10 миллиардов

Как сообщили в правительстве страны, это решение не затронет примерно $70 млрд внешнего долга, которые в настоящее время являются предметом переговоров о реструктуризации с международными кредиторами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Правительство Аргентины заявило ранее, что намерено реструктурировать долг в иностранной валюте на сумму $83 млрд как по международному, так и по местному праву с целью избежать суверенного дефолта.

Как отмечает агентство, решение о заморозке платежей по долгам, сделанным по условиям местного законодательства, может помочь Аргентине расплатиться по обязательствам, принятым по международному праву.

Читайте также: Кредитный рейтинг Аргентины вновь упал до дефолтного

Как сообщалось, правительство Аргентины во главе с Альберто Фернандесом, приступившее к работе в декабре 2019 года, пообещало реструктуризировать госдолг, который существенно увеличился при предыдущем правительстве.

Эти планы поддержал Международный валютный фонд (МВФ), коорый считает неприемлемой долговую нагрузку Аргентины и предупредил, что частным кредиторам придется внести "существенный вклад", чтобы помочь стране справиться с долговым кризисом.