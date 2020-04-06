 ЕБА предложила Кабмину перевести 13 услуг и 16 реестров в онлайн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ЕБА, передает БизнесЦензор.

"Сама жизнь подталкивает нас переходить от слов к делу в реализации концепции "Государство в смартфоне", где можно выделить два направления - услуги и реестры/открытые данные. Уже сегодня в электронный формат нужно перевести 13 услуг и 16 реестров", - заявила замдиректора ЕБА Светлана Михайловскуя.

Госорганам, в частности, следует переходить на электронный документооборот и модернизировать коммуникацию, чтобы можно было оперативно отслеживать реакцию на обращения, добавила она.

Среди инициатив бизнеса – использование BankID и MobileID для быстрой регистрации и пользования госуслугами, админуслуг по лицензированию в электронном формате и возможность оплатичать админуслуги удаленно. Помимо этого, передача электронной отчетности с использованием ЭЦП в госорганах, онлайн-подача документов в "единое окно" без участия таможенного брокера и таможенной декларации без специальной платной программы, доработка электронного кабинета таможни, возможность выдачи потребителям гарантийных талонов на бытовую технику и электронику в электронном виде, указала ЕБА.

Что касается реестров, то бизнес настаивает на открытии доступа к реестру выданных разрешений на международные перевозки грузов автотранспортом, перевод в онлайн информации о разрешениях на оптовую и розничную торговлю алкоголем, лицензий его импортерам и производителям, перевод оборота складских документов на зеро в электронную форму и другого.