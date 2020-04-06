 Власти Австрии анонсировали смягчение введенных из-за коронавируса ограничений

Об этом на пресс-конференции в Вене заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам главы австрийского правительства, при сохранении необходимых мер предосторожности с 14 апреля к работе смогут приступить небольшие магазины с площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности.

Курц добавил, что с 1 мая по плану должны открыться все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Однако окончательное решение на этот счет будет принято в конце апреля.

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В то же время премьер отметил, что школы будут закрыты минимум до середины мая, а все массовые мероприятия отменены до конца июня.

Вместе с тем Курц до 1 мая продлил ограничения на передвижение населения. Так, сейчас жители страны имеют право покинуть дом по четырем причинам: чтобы пойти на работу, за продуктами, чтобы помочь другим людям и, а также для индивидуальных занятий спортом на свежем воздухе.

По данным Министерства здравоохранения Австрии, по состоянию на 6 апреля в стране от последствий COVID-19 умерли 220, инфицированы свыше 12 тысяч, выздоровели – 3463 человека.