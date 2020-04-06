 Крупнейшая сеть АЗС снизила цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, цены в крупнейшей консолидированной сети АЗС группы "Приват" снизились в среднем на 20-25 копеек за литр – до 9,78-9,79 грн/л.

Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 копеек – до 10,29 грн/л.

"Автотранс" понизила цену на 25 коп. – до 10,43 грн/л.

На 30 копеек автогаз подешевел в сетях "Род-Ник", "Рур Групп" и "Укргаздобыча".

Сети AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo и Mango снизили стоимость газа в пределах от 2 до 5 копеек за литр.

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Соотношение средней розничной цены газа к цене бензина А-95, по состоянию на 6 апреля, составляет 42%.

Стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах.