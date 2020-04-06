[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.15 29.12
 Энергетика, Транспорт
  1749  0
Все про:авто (2285) АЗС (733) цены (1308) сжиженный газ (515)

 Крупнейшая сеть АЗС снизила цены на автогаз

За минувшие выходные (4-6 апреля ) средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 9 копеек – до 10,37 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, цены в крупнейшей консолидированной сети АЗС группы "Приват" снизились в среднем на 20-25 копеек за литр – до 9,78-9,79 грн/л.

Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 копеек – до 10,29 грн/л.

"Автотранс" понизила цену на 25 коп. – до 10,43 грн/л.

На 30 копеек автогаз подешевел в сетях "Род-Ник", "Рур Групп" и "Укргаздобыча".

Сети AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo и Mango снизили стоимость газа в пределах от 2 до 5 копеек за литр.

Читайте также: Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС упали до минимума за год

Соотношение средней розничной цены газа к цене бензина А-95, по состоянию на 6 апреля, составляет 42%.

Стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187069
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки грузы карантин коронавирус НБУ нефть Россия США
 
 
 
 
 
 вверх