 "Приватбанк" возобновил выдачу "теплых кредитов"

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", передает БизнесЦензор.

"В рамках программы объединения совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре. По условиям программы, ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% части суммы "теплого кредита". Дополнительные компенсации предоставляют местные власти", – напоминает банк.

Заявку на оформление "теплого кредита" можно подать онлайн на сайте "Приватбанка".

По данным финучреждения, на сегодня "Приватбанк" обслуживает свыше 10 тыс ОСМД.