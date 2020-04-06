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 "Приватбанк" возобновил выдачу "теплых кредитов"

С 6 апреля 2020 года "Приватбанк" продолжает кредитование по программе "теплые кредиты" для ОСМД и ЖСК на принятие энергоэффективных мер в многоэтажках. Договор о запуске "теплых кредитов" в 2020 году заключен банком и Госэнергоэффективности в конце прошлой недели.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", передает БизнесЦензор.

"В рамках программы объединения совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре. По условиям программы, ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% части суммы "теплого кредита". Дополнительные компенсации предоставляют местные власти", – напоминает банк.

Заявку на оформление "теплого кредита" можно подать онлайн на сайте "Приватбанка".

По данным финучреждения, на сегодня "Приватбанк" обслуживает свыше 10 тыс ОСМД.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187066
 
 
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