 Ryanair получил право осуществлять 28 рейсов в неделю из Украины в Италию

Согласно информации на сайте ENAC, разрешение является временным и будет действовать до 13 июля 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В частности, лоукост получил возможность летать в Киев из Бергамо, Болоньи, Рима, Катании, в Одессу из Рима, Бергамо, Болоньи, во Львов из Рима, Бергамо, Болоньи и в Харьков из Бергамо.

Информацию о тендере на маршруты в Украину итальянский регулятор разместил 24 февраля. Авиакомпаниям предложили подать заявки на выполнение до 28 еженедельных рейсов из городов Италии в Киев, Одессу, Львов, Симферополь и Харьков.

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Ryanair смог получить разрешение на полеты из Италии в Украину после банкротства итальянского лоу-коста Ernest Airlines.

Ранее руководство Ryanair жаловалось на то, что итальянские власти предоставляют права на полеты небольшому авиаперевозчику, имея в виду Ernest Airlines.

Как отмечает издание, на данный момент неизвестно, успеет ли Ryanair открыть рейсы до истечения срока действия временного разрешения. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введения значительных ограничений на полеты разными государствами Европы авиакомпания не будет летать в апреле и мае.