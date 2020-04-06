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 Украина завершает отопительный сезон с запасами газа на 80% больше прошлогодних

По состоянию на 31 марта в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находилось 15,9 млрд кубометров топлива, что на 80% больше, чем на отчетную дату годом ранее.

Как сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", нынешние запасы газа также являются одними из самых высоких на конец марта за последние 10 лет, передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что в том числе в режиме "таможенного склада" в хранилищах находится 1,6 млрд кубометров газа, принадлежащего как трейдерам из Украины, так и из других европейских стран и США.

Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ в "Укртрансгазе" пояснили рядом факторов:

  • накоплением рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки 2019 года 21,8 млрд куб. м;
  • невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 годов из-за теплой зимы – 6,06 млрд куб. м, по сравнению с 8,5 млрд кубометров годом ранее;
  • начало сезона закачки начато раньше, чем в прошлом году: в этом году – в марте, а в прошлом году – в апреле.

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Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", Украина в марте 2020 года подняла из своих подземных хранилищ (ПХГ) 130,88 млн куб. м природного газа, а закачала 76,61 млн куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187063
 
 
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