 Украинцы сократили объем депозитов в банках за месяц на 0,8%, – НБУ

Об этом свидетельствует статистика Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно статистике, сокращение остатков средств на счетах физических лиц прекратилось после 25 марта. Уточняется, что объем вкладов населения в нацвалюте за последние 7 дней вырос на 4 млрд грн, или на 1,2%, в долларах – не изменился.

"Ежедневная динамика вкладов в гривне мало отличается от профилей предыдущих периодов. По инвалютным средствам, так же, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов, в частности, в августе 2014 года сокращение остатков средств физлиц в банках в нацвалюте составило 1,44%, а в инвалюте – 3,11%.

"Борьба с пандемией и экономическая неопределенность, безусловно, влияют на финансовое поведение населения. Впрочем, тенденция снятия средств с банковских счетов оказалась в марте 2020 года слабой и крайне короткой. А решение НБУ об отказе от введения каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало восстановлению притока средств", – отмечается в сообщении.