[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.15 29.12
 Финансы
  229  0
Все про:банки (3882) вклады (49) НБУ (4623)

 Украинцы сократили объем депозитов в банках за месяц на 0,8%, – НБУ

Остатки на счетах населения в банковской системе за март сократились на 0,8% в гривне – до 327,04 млрд грн, и на 0,2% в инвалюте – до $9,99 млрд.

Об этом свидетельствует статистика Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно статистике, сокращение остатков средств на счетах физических лиц прекратилось после 25 марта. Уточняется, что объем вкладов населения в нацвалюте за последние 7 дней вырос на 4 млрд грн, или на 1,2%, в долларах – не изменился.

"Ежедневная динамика вкладов в гривне мало отличается от профилей предыдущих периодов. По инвалютным средствам, так же, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов, в частности, в августе 2014 года сокращение остатков средств физлиц в банках в нацвалюте составило 1,44%, а в инвалюте – 3,11%.

"Борьба с пандемией и экономическая неопределенность, безусловно, влияют на финансовое поведение населения. Впрочем, тенденция снятия средств с банковских счетов оказалась в марте 2020 года слабой и крайне короткой. А решение НБУ об отказе от введения каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало восстановлению притока средств", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187056
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 карантин коронавирус нефть
 
 
 
 
 
 вверх