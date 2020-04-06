[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.15 29.12
 Власть, Корпоративные отношения
  269  0
Все про:назначение (561) Милованов Тимофей (108)

 Милованов вернулся на должность президента "Киевской школы экономики"

Экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов вернулся к работе на должности президента "Киевской школы экономики".

Как передает БизнесЦензор, об этом Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня я возвращаюсь на позицию президента "Киевской Школы Экономики", – сообщил Милованов.

"В своей работе в "Киевской Школе Экономики" я в первую очередь сконцентрируюсь на фандрайзинге и публичных коммуникациях. Фандрайзинг позволит Школе получить ресурсы для внедрения своей миссии. А публичные коммуникации увеличат влияние исследований и прорыночной позиции школы в обществе", – уточнил экс-министр.

Тимофкй Милованов с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука. В это время он значился на сайте "Киевской школы экономики" в статусе почетного президента.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187052
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 карантин коронавирус нефть
 
 
 
 
 
 вверх