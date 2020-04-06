 Милованов вернулся на должность президента "Киевской школы экономики"

Как передает БизнесЦензор, об этом Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня я возвращаюсь на позицию президента "Киевской Школы Экономики", – сообщил Милованов.

"В своей работе в "Киевской Школе Экономики" я в первую очередь сконцентрируюсь на фандрайзинге и публичных коммуникациях. Фандрайзинг позволит Школе получить ресурсы для внедрения своей миссии. А публичные коммуникации увеличат влияние исследований и прорыночной позиции школы в обществе", – уточнил экс-министр.

Тимофкй Милованов с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука. В это время он значился на сайте "Киевской школы экономики" в статусе почетного президента.