 Финляндия планирует завозить украинских заробитчан чартерными рейсами

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В Финляндии они должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы, которые остро нуждаются в рабочей силе.

Если весенние полевые работы не будут выполнены в срок, это может привести к дефициту продуктов питания и повышению цен, предупреждают фермеры.

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться, и стоимость еды повыситься, если весенние полевые работы не будут проведены в срок.

Нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. В сложившейся ситуации под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда, говорится в материале.

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.

Сейчас министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников.

По словам старшего специалиста Минтруда Финляндии Лауры Перхеэнтупа, в данном случае иностранцы должны будут пройти двухнедельный карантин прежде чем отправиться на фермы. Она сообщила, что в министерстве в спешном порядке работают над этим планом. По словам чиновника, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран - они критически важны для финского сельского хозяйства.

Также в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь на фермы местных жителей из числа безработных, отправленных в принудительный отпуск, студентов, школьников и беженцев.

В соседней с Финляндией Эстонии крупнейшие садоводы и овощеводы, которые раньше зависели от украинской рабочей силы, начали искать местных работников. Вероятно, это означает повышение стоимости местных ягод и фруктов, однако планов сокращать объем урожая пока нет, сообщил портал новостей вещания rus.err. Хозяйство Kindel Käsi OÜ, занимающееся выращиванием клубники, на 100% зависит от украинской рабочей силы. Первые работники должны были приехать на весенние работы в начале этого месяца. В изменившихся условиях предприятие должно решить, заказывать ли еще растения на 18 гектаров или отказаться от расширения клубничных полей в этом году.

Работать на поля хозяйства в этом году должны были приехать 65 работников из Украины. Сейчас надеются, что работники смогут приехать только на сбор ягод. Если нет, то придется найти работников в Эстонии. Это повысит стоимость местных ягод.

"С украинцами удобно. Они приезжают весной на работу, а осенью уезжают. С местными работниками может получиться так, что кто-то сможет поработать неделю, кто-то - несколько дней, да и бумажная, административная нагрузка значительно возрастет. Могут повыситься расходы на зарплаты, что отразится на стоимости килограмма ягод", - цитирует издание хозяйку предприятия Хелен Каскему.

От украинской рабочей силы зависят и овощеводы. В Sagro Ou восемь работников уже на месте. Понадобится еще десяток рабочих рук, которые начали искать на эстонском рабочем рынке. Председатель правления Sagro Калле Рейтер сказал, что даже если среди жителей Эстонии найдутся желающие, то только на два-три месяца, что не подходит для цикла выращивания овощей.