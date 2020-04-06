 Региональные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть AMIC (227 АЗС) понизила цены на 20 копеек: А-92 до – 22,49 грн/л, А-95 – до 23,49 грн/л, дизтопливо – до 22,49 грн/л.

"БРСМ-Нафта" (167 АЗС) снизила стоимость дизтоплива на 40 копеек за литр – до 21 грн/л, не пересматривая при этом цены бензинов. На 35 копеек за литр снизила цены всех видов топлива сеть Chipo.

"Укргаздобыча" (19 АЗС в Харьковской области) и днепропетровская SKY (21 АЗС) снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.

На станциях полтавской сети "Автотранс" (53 АЗС) бензины подешевели на 30 копеек: А-92 до 23,93 грн/л, А-95 – до 24,93 грн/л.

Также в пределах 10-50 копеек за литр снизили цены розничные сети BVS, "Катрал" и Mango.

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Как сообщалось, розничные операторы начали снижать цены с 20 чисел марта. За последнюю неделю средняя цена бензинов и дизельного топлива опустилась на 1,9 грн/л.

Ранее АМКУ констатировал наличие оснований для дальнейшего снижения цен на топливо. В частности, для бензина марки А-95 еще на 3-5 грн/литр.