[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.15 29.12
 Промышленность
  1107  0
Все про:Укрспирт (140) антисептик (1)

 "Укрспирт" впервые поставил сырье для производства антисептиков

На прошлой неделе Госпредприятие "Укрспирт" поставило почти 300 тысяч литров сырья для производства дезинфицирующего средства украинским производителям.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта" сообщает БизнесЦензор.

"Это стало возможным благодаря введенной процедуре изготовления сырья для антисептиков на базе заводов ГП "Укрспирт", которая была принята парламентом и подписана президентом", - сообщает ГП.

По словам и. о. председателя "Укрспирта" Сергея Блескуна, ранее ГП не производило сырье для антисептиков.

"Законодатели утвердили такое нововведение на прошлой неделе в рамках борьбы с коронавируса. За короткий срок мы поставили уже около 300 тысяч литров дезинфицирующего средства производителям антисептиков. Сейчас у нас подписаны соответствующие договоры с 32 украинскими компаниями", - сказал он.

"Укрспирт" отгрузил 300 тыс. л дезинфицирующего средства таким компаниям: ООО "МДМ", ООО "Аква Косметикс Груп", ООО "БКХИМ", ООО "Адвент Инвест", ООО "Экоплант" ЧП "Альянс Краси", ЧП "Фармстандарт", ООО "Астра-Косметик", ООО "Вин Стрим", ООО "Дифрано Юнион"

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187038
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 карантин коронавирус нефть
 
 
 
 
 
 вверх