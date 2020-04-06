 Власти Запорожья отказались ограничивать работу общественного транспорта

Об этом сообщил сегодня городской голова Владимир Буряк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера вероятно правильная. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу", – отметил городской голова.

"Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение – завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь Постановлением Кабинета министров от 2 апреля №255", – добавил Буряк.

Мэр города почеркнул, что большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше, однако находиться в транспорте можно только в маске или респираторе.