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 Власти Запорожья отказались ограничивать работу общественного транспорта

Общественный транспорт в Запорожье продолжит работать, несмотря на рекомендации Минздрава.

Об этом сообщил сегодня городской голова Владимир Буряк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера вероятно правильная. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу", – отметил городской голова.

"Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение – завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь Постановлением Кабинета министров от 2 апреля №255", – добавил Буряк.

Мэр города почеркнул, что большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше, однако находиться в транспорте можно только в маске или респираторе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187034
 
 
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