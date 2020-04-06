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 Кличко просит Кабмин пересмотреть снятие запрета на работу ломбардов

Мэр Киева Виталий Клико призывает Кабинет министров Украины пересмотреть свое решение о снятии запрета на работу ломбардов и кредитных союзов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Хочу обратиться к правительству с просьбой пересмотреть решение о разрешении работать ломбардным и кредитным союзам", - сказал он.

Как сообщалось, 2 апреля Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: вывел из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно.

Помимо указанного, во время карантина теперь разрешена продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и с/х техники, а также продажа молодняка домашней птицы.

"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной капмании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187016
 
 
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Дурню пояснили: Спочатку заведи свою мережу ломбардів, а вже потім будеш звертатися в КабМін, абож, не дай Бог, до спікера ВР.
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