 Премьер-министр назначил советником по энергетике еще одного бывшего менеджера Ахметова

Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.
"В пятницу (3 апреля, – ред.) Игорь Маслов в статусе советника премьер-министра участвовал в совещании по ситуации на рынке электроэнергии в Министерстве энергетики под председательством Виталия Шубина (и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, – ред.)", – рассказал источник в Минэкоэнерго.
Назначение Игоря Маслова советником премьер-министра также подтвердил другой источник журналистов в компании ДТЭК Рината Ахметова.
Игорь Маслов долгое время работал на руководящих должностях в структурах холдинга СКМ Ахметова еще с 2000-х годов. В 2003-2005 годах он работал в ООО "Сервис-Инвест" (сейчас "ДТЭК Высоковольтные сети"), затем, с 2005 по 2007 годы – в корпорации ДТЭК.
Позже, с 2012 по 2017 годы Маслов был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ООО "ДТЭК", в 2017-2019 годах – руководителем офиса по стратегическим проектов "ДТЭК Энерго", в 2014-2019 годах – исполнял обязанности генерального директора ПАО "ДТЭК Крымэнерго". Также Маслов работал в наблюдательных советах "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК ПЭС – Энергоуголь", "Киевэнерго".
В то же время официально в Кабинете министров и ДТЭКу назначение Игоря Маслова не комментируют.
В ДТЭК также официально избежали прямого ответа на вопрос о назначении бывшего топ-менеджера советником премьер-министра.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль также ранее работал директором Бурштынской ТЭС из структуры компании ДТЭК, которой владеет Ринат Ахметов.
И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин в 2011-2014 годах также работал на руководящих должностях в ДТЭК, а его жена до сих пор работает в холдинге Ахметова.
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Народ должен сидеть на абонементе как и положено рабам .