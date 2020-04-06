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 Украина должна ответить на введение Турцией карантина для украинских водителей, – Криклий

Турецкая Республика в одностороннем порядке ввела обязательный карантин для въезжающих в страну водителей грузовых транспортных средств, Украина должна ввести в ответ зеркальные меры.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Тяжелый дополнительный вызов в условиях противодействия коронавирусу, ведь решение Турецкой Республики о введении ограничительных мер было принято без предупреждения. Грузовые перевозки напрямую не запрещены, однако, Турцией введен карантин для водителей на 14 суток", – сказал министр.

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Криклий уточнил, что грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение границы Болгарии и Турции, пересечение происходит в порядке очереди, большинство транспортных средств пересекли границу и имеют возможность закончить перевозки.

Первоначально осуществляют оформление транспортных средств, которые загружены до 21 марта. Проблема с блокировкой грузовиков решалась Министерством инфраструктуры с участием МИД.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187008
 
 
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визг в пустыне НИКТО НЕ ЗАПРЕТИТ ТУРЦИИ рассекть по украине как они сами хотят тем более что там в турецих фурах в основном ПРОДУКТЫ овощи и фрукти
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