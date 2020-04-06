 Количество поправок в "антиКоломойский" законопроект превысило 13 тысяч (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом первый заместитель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По состоянию на сейчас (утро понедельника, – ред.) у нас уже около 6000 поправок в банковский закон, и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру 10К+)", – сообщил Железняк.

По словам депутата, это уже откладывает сроки рассмотрения законопроекта ко второму чтению парламентским комитетом.

"Этот объем текста еще и физически трудно свести, ожидать заседания Комитета раньше среды наверное не стоит", – добавил Железняк.

Вечером в понедельник депутат сообщил, что за день количество поправок к законопроекту выросло до 13 тысяч.

"По состоянию на 18:00 уже есть 13 000+ поправок в закон о банках №2571-д... Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал более 6000 поправок, еще три пакета по 1,5 тысячи поправок. И это еще не все правки пришли",– сообщил Железняк

Отметим, к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" было подано около 4,2 тыс. поправок, парламент рассматривал их почти 2 месяца.

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Как сообщалось, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". Принятие закона является ключевым требованием МВФ.

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