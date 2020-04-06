[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.15 29.12
 Регуляторная политика, Финансы
  2967  30
Все про:банки (3882) законопроект (875) Коломойский (1103) Приватбанк (1119) Железняк Ярослав (1)

 Количество поправок в "антиКоломойский" законопроект превысило 13 тысяч (обновлено)

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, народные депутаты подали около 6 тысяч поправок к законопроекту №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы". К вечеру их количество превысило 13 тысяч.

Как передает БизнесЦензор, об этом первый заместитель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По состоянию на сейчас (утро понедельника, – ред.) у нас уже около 6000 поправок в банковский закон, и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру 10К+)", – сообщил Железняк.

По словам депутата, это уже откладывает сроки рассмотрения законопроекта ко второму чтению парламентским комитетом.

"Этот объем текста еще и физически трудно свести, ожидать заседания Комитета раньше среды наверное не стоит", – добавил Железняк.

Вечером в понедельник депутат сообщил, что за день количество поправок к законопроекту выросло до 13 тысяч.

"По состоянию на 18:00 уже есть 13 000+ поправок в закон о банках №2571-д... Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал более 6000 поправок, еще три пакета по 1,5 тысячи поправок. И это еще не все правки пришли",– сообщил Железняк

Отметим, к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" было подано около 4,2 тыс. поправок, парламент рассматривал их почти 2 месяца.

Читайте также: "Приватбанк" подал иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 миллиарда на Кипре

Как сообщалось, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". Принятие закона является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187006
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Кто внес поправки, фамилии? Страна должна знать своих "героев".
 показать весь комментарий
 
Если прострелить коломойскому череп то это сразу решит все вопросы раз и навсегда.
 показать весь комментарий
 
Ну, что Вова, у тебя еще остались сомнения на счет Бени, который использует тебя как одноразовое изделие и выбросит на помойку.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто внес поправки, фамилии? Страна должна знать своих "героев".
 показать весь комментарий
 
 
дай угадаю, дубинский бужанский куницкий василевская-смаглюк ...
 показать весь комментарий
 
 
Всі "поправки" від режисера Зеленського. Так було зразу задумано. Такий же сценарій і стосовно Закону про землю... тільки від інших "режисерів". Далі буде шоу з визнанням московської окупації Криму і Донбасу.
Поки не спалахне черговий Майдан.
 показать весь комментарий
 
Если прострелить коломойскому череп то это сразу решит все вопросы раз и навсегда.
 показать весь комментарий
 
 
Если рядом с Коломойским на одной ветке будет висеть Боголюбов, то да, вопрос в основном будет решен.( у них поровну в Привате интерес )
 показать весь комментарий
 
 
Почему именно череп а не грудную клетку. Прострелить череп конечно можно, но не гуманно. А вот американцам отдать это и гуманно и плюс для страны.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, что Вова, у тебя еще остались сомнения на счет Бени, который использует тебя как одноразовое изделие и выбросит на помойку.
 показать весь комментарий
 
 
Почему коломойшу никто не замочит? Он ****** уже всех, и всё равно нагло лыбится, называет войну гражданской, хочет дефолта и чувствует себя превосходно
 показать весь комментарий
 
 
100-150 человек охраны с автоматическим оружием =Маленькая войнушка
 показать весь комментарий
 
А разве для СБУ это проблема ? Да думаю и без СБУ достаточно желающих
 показать весь комментарий
 
Взять беню голыми руками? Кишка тонка! Депутаты подали 6 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект - Цензор.НЕТ 2141
 показать весь комментарий
 
таких, как ты и коломойша надо отдать голодным банабакам, чтобы они хорошо прополировали ваши очила своими членами.
 показать весь комментарий
 
Любитель "солцеедения"? Вся родина така?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Когда в 14 МВФ,Штаты и Европа нам не даывали не танков ,не системы залпового,а толькло одежду и ВСЕ олигархи дули в в ГУДОК ,Не было батальона Пинчука или того же Порошенко,Этот колоиойша ,как вы говорите организовал батальоны и чинил и заправлял танки.А Порох с Яцнюком и Гонтаревой уничтожили 50 банков и Приват и сделали гривну по 30..люди одумайтесь.
 показать весь комментарий
 
Не звизди, клуша. Забраны лецензии 50 рос. банков, которые высасывали валюту из Украины, деятельность которых повлекло падения гривны до 25 грн. за бакс. А волосатая жопа создала карманную армию для реализации своих шкурных интересов, которые частично совпали с украинскими.
 показать весь комментарий
 
 
гнида казламордая, Порох за свои деньги все ПВО вокруг Киева восстановил, а твоя каламойша подкинула вомбату семенченко бабла, чтоб те пошли отжимать Зугрес у Ахметки, и все эти ребята за бабло каламойши попали в Иловайский котел, в котором их раненный в жопу вобмат семенченко (да, именно касательное в ягодицу) бросил. Как что здохни, казламордое
 показать весь комментарий
 
 
в 2014 беня НЕ заправлял танки нахаляву... а завтравлял своим топливом - по цене в 2-3 раза ДОРОЖЕ чем оно стоило.. и было оплаченно из бюджета.
То же самое касается и починки техников - ВСЁ оплаченно из бюджета..
А вот частную армию - таки да, беня финансировал из своих денег.. и потом использовал её по своему разумению - например, кинул добробаты в Иловайск на захват ЗуГРЭС... без согласования со Генштабом ВСУ и АП.
А когда добробаты завязли в Иловайске - беня отказывался дать приказ на вывод из города, причем рапортовал в Киев что "всё в порядке, это фейки - никакого окружения нет.. ИловайскНаш!", а потом и вовсе кинул их на произвол.. типа - "сами выбирайтесь". Но было уже поздно...
 показать весь комментарий
 
 
Дальше - напомнить как беня, поняв что придется отвечать за погибших по его вине в Иловайске - начал скупать нал и безнал по ВСЕЙ Украине - на сумму более 5.5 млрд.долл (госрезервы в тот момент были всего-то 4 млрд.доллар), чем и обвалил гривну с 12..13 (гривна упала на оккупации Крыма до 11..12 и оставалась стабильной даже в августе-сентябре 2014) - до 40 грн..
И только экстренные меры НБУ удержали гривну от дальнейшего обвала и вернули ее к 21..26, где она и оставалась потом все 4 года.
А насчет "уничтожил Приват" - скажи спасибо бене.. который довел Приват до банкротства своим мошенничеством.. Напомнить?)
 показать весь комментарий
 
 
Ух ты, так вот кто оказывается был у нас главнокомандующим, и управляющим нацбанком.
 показать весь комментарий
 
НБУ не выводил 5.5 млрд.долларов за пару месяцев из Украины.. в отличии от бени и моники зеленски..
 показать весь комментарий
 
 
п.с. более того, если сейчас изъять 5.5 млрд.долларов из Украины - курс рухнет в 2-3 раза.. то-то зе!лох так просит каких-то 2.5 млрд.долларов у МВБ..
 показать весь комментарий
 
 
В июле 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, дефолт банка по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)[13].
18 сентября 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD»[14].
23 сентября 2015 года рейтинговое агентство Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам[15].
28 сентября 2015 года рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный рейтинг и краткосрочный рейтинги Приватбанка в иностранной валюте с «SD» до «СС/С» (эмитент испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам). Повышение рейтингов Приватбанка обусловлено заключением соглашения с держателями еврооблигаций в размере 200 млн долларов, подлежащих погашению 23 сентября 2015 г., о продлении срока обращения этих ценных бумаг до 15 января 2016 года (с возможностью продления срока обращения до 2018 г.)[16].
 показать весь комментарий
 
 
И вопросы к бене - не только от Украины, но и от Штатов - за отмывание денег на сотни млрд.долларов, в т.ч. и десятков млрд.долларов из расеи в 2014..15гг (дружба бени с братом путина):

Круг замкнулся ...
Возбуждение "Приватбанком" нового иска, на этот раз в юрисдикции Кипра, грянуло как гром средия ясного неба. "Приватбанк" предъявил новые требования на сумму 5,439 млрд. $. Коломойкому и К, добавив к ним бывшего члена правления "Приватбанка" Александра Дубилета и компании PrimeCap Limited и DuxtonLimited.
Действия эти были произведены синхронно и скорее всего согласовано, после предъявления требований и ареста документации шести кипрских компаний, произведенного по акту-требованию судебного решения Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO, борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Тут нужны некоторые пояснения. Кипр - это первый и главный пункт выведения денег со счетов "Привата" через серию подставных фирм и фирмочек. Именно отсюда растянулись цепочки вкладывания денег в Великобританию, Прибалтику, Израиль, Швейцарию, Италию и США.
Напрямую получить информацию с кипрских оффшоров "Привату" было бы практически невозможно. Потому был избран пути "от обратного". Расследования и суды в Великобритании и США позволили получить информацию и главное - юридические основания для кипрской юстиции на вскрытие этого центра основных трансзакций. Именно это позволит определить все используемые подставные фирмы и все пути распределения денег с этих счетов.
И самое главное - формально именно здесь будет окончательно поставлена точка в вопросе участия или не участия фирм непосредственно принадлежащих Зеленскому и его ближайшему окружению в незаконном (доказано в Лондоне) выведении средств из "Приватбанка" с целью их последующего размещенияв в Великобритании, Израиле и приобретения собственности на территории США, Италии и других стран.
Соответственно мы узнаем роль Aldorante Limited, Cyprus, Film Heritage Lnc, Belize. Green Family Ltd в этих операциях, узнаем откуда появились деньги на счетах итальянской фирмы San Tommaso SRL, которая приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми, заплатила 3,8 миллиона евро.
И многое многое другое. Круг замкнулся. Бежать им некуда.
Ситуация, которая складывается для Зеленкого и его подельников безнадежна. Речь уже не идет о власти. Речь идет о физическом выживании. Единственным способом для них сохранить жизнь и свободу является удержание власти над страной, что гарантирует им относительную неприкосновенность и свободу. И в борьбе за эту власть они не задумываясь пожертвуют и страной и жизнями ее граждан.

И выхода другого нет.
Либо мы их, либо они нас всех, вместе со страной ...
 показать весь комментарий
 
 
Приват российский банк.Или пусть карманная армия ..,и частично то совпала с интересами украинскими ,иначе пол-Украины отхапали и стояли бы возле КИЕВА впритык . Не..
 показать весь комментарий
 
Не. Не стояли бы. После Иловайска беня никак не мог влиять на ход войны. Он тогда как раз был занят воровством денег и ему было не до войны.
 показать весь комментарий
 
кто сказал, что, жиды пустят власть в свои грязные делишки, да никогда .Жиды провернут это дело так, что, каждый, повторяю, КАЖДЫЙ, из так называемых пересічных, будет платить из своего кармана и Коломойскому, и Боголюбову, и Рабиновичу, и Кацману, и Портнову, и Ермаку, и Червоненко, и Дубинскому, и этот список может занять страниц 50.Всякая была власть, но, что бы еврейская я даже в страшном сне не мог подумать.
 показать весь комментарий
 
 
О Коломойском по крайней мере 90% населения было ясно,что это за фрукт.Не взирая ни на что,покупал и нанимал любого, для достижения своих целей.Туда относится и 1+1,и квартал,и Укроп,и Ю, и много других.Но Порошенко подстёгиваемый майданом, в начале попросил остановиться с наивной надеждой.Как будто не знал сущность Коломойского .Не помогло.Решил употребить власть.И пошло поехало. Зе много получил преференций от него,хотя много работал,а когда надо отрабатывал.Зная это, зе окружает себя людьми К,а К возвращается в Украину. Один и другой в силу разных причин не могли просчитать последствия.Но когда К заговорил о дефолте,то это ещё куда не шло,а вот о том взять деньги на грани безумия у раши,то президент молчит,а РНБО и СБУ бездействует. Хитрож.... и безмозглые избиратили и хитрож....,невежественные и наглохамовитые Зе и его большинство слуг такого заслуживают.Против К, ещё когда он вернулся в Украину, должно быть открыто следствие.Но Зе на руку не трогать К,ведь надо сводить счёты с Порохом.Факты подтверждают, как работала около года и работает по сей день власть в Украине.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки грузы карантин коронавирус НБУ нефть Россия США
 
 
 
 
 
 вверх