 Количество поправок в "антиКоломойский" законопроект превысило 13 тысяч (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом первый заместитель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.
"По состоянию на сейчас (утро понедельника, – ред.) у нас уже около 6000 поправок в банковский закон, и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру 10К+)", – сообщил Железняк.
По словам депутата, это уже откладывает сроки рассмотрения законопроекта ко второму чтению парламентским комитетом.
"Этот объем текста еще и физически трудно свести, ожидать заседания Комитета раньше среды наверное не стоит", – добавил Железняк.
Вечером в понедельник депутат сообщил, что за день количество поправок к законопроекту выросло до 13 тысяч.
"По состоянию на 18:00 уже есть 13 000+ поправок в закон о банках №2571-д... Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал более 6000 поправок, еще три пакета по 1,5 тысячи поправок. И это еще не все правки пришли",– сообщил Железняк
Отметим, к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" было подано около 4,2 тыс. поправок, парламент рассматривал их почти 2 месяца.
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Как сообщалось, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". Принятие закона является ключевым требованием МВФ.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон
Поки не спалахне черговий Майдан.
То же самое касается и починки техников - ВСЁ оплаченно из бюджета..
А вот частную армию - таки да, беня финансировал из своих денег.. и потом использовал её по своему разумению - например, кинул добробаты в Иловайск на захват ЗуГРЭС... без согласования со Генштабом ВСУ и АП.
А когда добробаты завязли в Иловайске - беня отказывался дать приказ на вывод из города, причем рапортовал в Киев что "всё в порядке, это фейки - никакого окружения нет.. ИловайскНаш!", а потом и вовсе кинул их на произвол.. типа - "сами выбирайтесь". Но было уже поздно...
И только экстренные меры НБУ удержали гривну от дальнейшего обвала и вернули ее к 21..26, где она и оставалась потом все 4 года.
А насчет "уничтожил Приват" - скажи спасибо бене.. который довел Приват до банкротства своим мошенничеством.. Напомнить?)
18 сентября 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD»[14].
23 сентября 2015 года рейтинговое агентство Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам[15].
28 сентября 2015 года рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный рейтинг и краткосрочный рейтинги Приватбанка в иностранной валюте с «SD» до «СС/С» (эмитент испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам). Повышение рейтингов Приватбанка обусловлено заключением соглашения с держателями еврооблигаций в размере 200 млн долларов, подлежащих погашению 23 сентября 2015 г., о продлении срока обращения этих ценных бумаг до 15 января 2016 года (с возможностью продления срока обращения до 2018 г.)[16].
Круг замкнулся ...
Возбуждение "Приватбанком" нового иска, на этот раз в юрисдикции Кипра, грянуло как гром средия ясного неба. "Приватбанк" предъявил новые требования на сумму 5,439 млрд. $. Коломойкому и К, добавив к ним бывшего члена правления "Приватбанка" Александра Дубилета и компании PrimeCap Limited и DuxtonLimited.
Действия эти были произведены синхронно и скорее всего согласовано, после предъявления требований и ареста документации шести кипрских компаний, произведенного по акту-требованию судебного решения Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO, борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Тут нужны некоторые пояснения. Кипр - это первый и главный пункт выведения денег со счетов "Привата" через серию подставных фирм и фирмочек. Именно отсюда растянулись цепочки вкладывания денег в Великобританию, Прибалтику, Израиль, Швейцарию, Италию и США.
Напрямую получить информацию с кипрских оффшоров "Привату" было бы практически невозможно. Потому был избран пути "от обратного". Расследования и суды в Великобритании и США позволили получить информацию и главное - юридические основания для кипрской юстиции на вскрытие этого центра основных трансзакций. Именно это позволит определить все используемые подставные фирмы и все пути распределения денег с этих счетов.
И самое главное - формально именно здесь будет окончательно поставлена точка в вопросе участия или не участия фирм непосредственно принадлежащих Зеленскому и его ближайшему окружению в незаконном (доказано в Лондоне) выведении средств из "Приватбанка" с целью их последующего размещенияв в Великобритании, Израиле и приобретения собственности на территории США, Италии и других стран.
Соответственно мы узнаем роль Aldorante Limited, Cyprus, Film Heritage Lnc, Belize. Green Family Ltd в этих операциях, узнаем откуда появились деньги на счетах итальянской фирмы San Tommaso SRL, которая приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми, заплатила 3,8 миллиона евро.
И многое многое другое. Круг замкнулся. Бежать им некуда.
Ситуация, которая складывается для Зеленкого и его подельников безнадежна. Речь уже не идет о власти. Речь идет о физическом выживании. Единственным способом для них сохранить жизнь и свободу является удержание власти над страной, что гарантирует им относительную неприкосновенность и свободу. И в борьбе за эту власть они не задумываясь пожертвуют и страной и жизнями ее граждан.
И выхода другого нет.
Либо мы их, либо они нас всех, вместе со страной ...