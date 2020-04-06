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Все про:банки (3882) законопроект (875) Коломойский (1103) Приватбанк (1119) Железняк Ярослав (1)

 Депутаты подали 6 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект

По состоянию на понедельник, 6 апреля, народные депутаты подали около 6 тысяч поправок к законопроекту №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы".

Как передает БизнесЦензор, об этом первый заместитель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон, и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру 10К+)", – сообщил Железняк.

По словам депутата, это уже откладывает сроки рассмотрения законопроекта ко второму чтению парламентским комитетом.

"Этот объем текста еще и физически трудно свести, ожидать заседания Комитета раньше среды наверное не стоит", – добавил Железняк.

Отметим, к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" было подано около 4,2 тыс. поправок, парламент рассматривал их почти 2 месяца.

Читайте также: "Приватбанк" подал иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 миллиарда на Кипре

Как сообщалось, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". Принятие закона является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187006
 
 
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Кто внес поправки, фамилии? Страна должна знать своих "героев".
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Если прострелить коломойскому череп то это сразу решит все вопросы раз и навсегда.
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Ну, что Вова, у тебя еще остались сомнения на счет Бени, который использует тебя как одноразовое изделие и выбросит на помойку.
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Почему коломойшу никто не замочит? Он ****** уже всех, и всё равно нагло лыбится, называет войну гражданской, хочет дефолта и чувствует себя превосходно
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100-150 человек охраны с автоматическим оружием =Маленькая войнушка
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Взять беню голыми руками? Кишка тонка! Депутаты подали 6 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект - Цензор.НЕТ 2141
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таких, как ты и коломойша надо отдать голодным банабакам, чтобы они хорошо прополировали ваши очила своими членами.
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